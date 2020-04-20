Чем заняться в последнюю неделю карантина: подборка культурных и образовательных событий онлайн

Карантин, объявленный Кабинетом Министров 12 марта, постепенно приближается к концу. Официально до его окончания осталось 4 дня. Из-за того, что все ТРЦ и кинотеатры закрыты, а ткже запрещены проведения массовых мероприятий, украинцы проводят досуг в режиме "онлайн". Артхаус Трафик собрал подборку культурных событий онлайн, которые помогут пережить последнюю неделю карантина.

Большая красота

Страна: Италия, Франция, 2013

Хронометраж: 142 мин.

Жанр: трагикомедия

Режиссер: Паоло Соррентино

В ролях: Тони Сервилло, Карло Вердоне, Сабрина Ферилли

История стареющего писателя, с горечью вспоминает свою бурную, утраченную молодость. Портрет современного Рима.

Франц

Страна: Германия, Франция, 2016

Жанр: мелодрама

Режиссер: Франсуа Озон

В ролях: Пьер Нине ("Ив Сен-Лоран"), Паула Бир, Сирил Клер, Йохан фон Бюлов

Немка Анна ежедневно приходит на могилу своего жениха Франца, погибшего во Франции.

Холодная война

Страна: Польша, Франция, Великобритания, 2018

Хронометраж: 84 мин.

Жанр: мелодрама

Режиссер: Павел Павликовский

В ролях: Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша

Страстная история любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и характера, которые смертельно несовместимы и все же обречены быть вместе.

Анджело

Страна: Австрия, Люксембург, 2018

Хронометраж: 110 мин.

Жанр: историческая драма

Режиссер: Маркус Шляйнцер

В ролях: Макита Самба, Альба Рорвахер

Вена, начало XVIII века. Африканский мальчик-раб Анджело попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать ему образование.

В моей комнате

Страна: Германия, Италия, 2018

Хронометраж: 119 мин.

Драма

Режиссер: Ульрих Кёлер

В ролях: Ганс Лев, Елена Радоничич, Михаэль Виттенборн

Армин - фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Он несчастен, но и не мечтает о другой жизни. Однажды он просыпается и узнает, что все человечество исчезло с лица земли.

Малыш Джо

Страна: Австрия, Великобритания, Германия, 2019

Хронометраж: 100 мин.

Жанр: фантастическая драма

Режиссер: Джессика Гауснер

В ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу

Мать-одиночка работает в старшим агрономом в корпорации по выводу новых видов. Несмотря на политику компании, она занимает одну из растений домой - в качестве подарка для ее сына, подростка Джо.

Король бельгийцев

Бельгия, Нидерланды, Болгария, 2016

Хронометраж: 94 мин.

Жанр: трагикомедия

Режиссер: Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт

В ролях: Питер Ван ден Бегин, Титус Де Вогдт

Король Бельгии Николас III любит свою работу, но некоторые бельгийцы не соответствуют ему взаимностью. Чтобы поправить авторитет монарха, решено снять фильм о королевском визит в Турцию, однако в разгар съемок с родины приходят тревожные вести: Бельгия на грани раскола.

Чемпионы

Страна: Испания, 2018

Хронометраж: 90 мин.

Жанр: трагикомедия

Режиссер: Хавьер Фессер

В ролях: Хавьер Гутьеррес, Атенея Мата, Хуан Франсиско Маргальо

Тренер по баскетболу, приговорен к общественным работам, получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями.

Ранее мы рассказали о том, какие тематические фильмы посмотреть на пасхальные выходные, а также о том, чем украинцы начали увлекаться на карантине.

Кроме того, мы публиковали тренировки на любой вкус, чтобы не набрать лишние килограммы на карантине.

Также мы писали, где бесплатно смотреть фильмы и сериалы.