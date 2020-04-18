Отмечаем Пасху дома: пять тематических фильмов для семейного просмотра в пасхальные выходные

Пасха – один самых священных дней в году для христиан. Как и любой другой праздник, она несет только яркие и красочные эмоции и хорошие намерения. Уже завтра, 19 апреля украинцы отправятся в храм, чтобы святить яства, а затем отметят праздник в кругу семьи. Українські Новини собрали небольшую подборку тематических фильмов для семейного просмотра.

Как известно, Пасха – это день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, перед этим будучи распятым за грехи мира. На религиозные темы снято множество фильмов, как исторических так и комедий.

1. Страсти Христовы (2004)

Жанр: история/биография

Один из самых захватывающих и тематических фильмов знаменитого режиссер Мела Гибсона, рассказывающих о о последних 12 часах жизни Иисуса Христа, о его страданиях и казни на кресте, начиная с Моления о чаше и заканчивая кратким описанием его воскресения. Также изображены некоторые воспоминания Иисуса, где он предстаёт как ребёнок, как молодой человек со своей Матерью, давая Нагорную проповедь, обучая Двенадцать апостолов, а также на Тайной вечере. Диалоги в фильме полностью ведутся на реконструированном арамейском и латыни с закадровым переводом или субтитрами.

Главный Актёр, сыгравший Иисуса Христа, Джеймс Кэвизел в своем интервью о фильме "Страсти Христовы" рассказал, что ему удалось прочувствовать и через что пришлось пройти, снимаясь в фильме. Один из инцидентов произошел, когда актер был поражён ударом молнии в то время, когда снималась сцена, где он висел на кресте. Данный эпизод фильма снимался недалеко от Рима, в уединённом месте. В те же сутки в Жана Микелини, помощника режиссёра, также ударила молния. Никто из пострадавших не погиб, однако у некоторых остались ожоги на пальцах.

Однако не все верят в столь удивительные события. Как всем известно, удар молнии – это даже не 220 вольт, как в обычной розетке. Это тысячи вольт, которые прошли по некоторым членам съемочной группы, а выживают после такого единицы. Хотя многие придерживаются мнения, что режиссёры инсценировали вышеизложенные события, с целью повышения интереса публики к фильму.

Кэвизелу не пришлось придумывать, как изображать физические мучения — он их действительно испытывал. От многослойного грима его тело покрылось волдырями, и он не мог засыпать. Крест, который Кэвизел нес на Голгофу, не был легким — он весил около 70 килограммов. Хотя съемки проходили зимой, актер был одет только в львиную шкуру. Часто ему становилось так холодно, что он не мог говорить — его замерзшее лицо приходилось отогревать, чтобы он хоть немного мог шевелить губами.

А сцена, где Христа бьют плетьми, отнюдь не была наигранной, поскольку Кейзел во время съемок случайно получил плеткой по спине. Мощный удар рассек ему плечо. До сих пор на спине актера красуется шрам длиной в 14 дюймов.

Так или иначе, фильм получил 3 премии "Оскар" и до сих пор пользуется популярностью.

Кроме того, в 2021 году Мел Гибсон намерен выпустить продолжение фильма: "Страсти Христовы. Второе пришествие".

2. Брюс Всемогущий (2003)

Жанр: комедия

В картине задействован настоящий звездный состав, включающий в себя Джима Керри, Моргана Фримана и Дженнифер Энистон. Брюс Нолан – журналист, который работает в Буффало на местном телеканале. Работа Брюса – коротенькие сюжеты на всякие глупые и смешные темы вроде презентации самого большого пирога. Тем не менее, он всегда с изюминкой и юмором преподносит эти местечковые новости, за что его и любят телезрители. Однако Брюс не понимает своего счастья и стремится скорее продвинуться по службе, заняв место телеведущего прямого эфира. Череда неудач и огорчений окончательно рушит все его надежды, после чего он встречает настоящего бога. Тот, устав от постоянного нытья, предлагает журналисту самому побыть в шкуре божественного создания. Естественно Брюс соглашается, не подозревая, к каким последствиям это приведет.

3. Интервью с Богом (2018)

Жанр: драма/детектив

Главную роль в фильме сыграл известный австралийский актер Брентон Туэй. По сюжету его герой, журналист Пол Ашер возвращается домой после длительной командировки в Афганистан, в которой он стал свидетелем ужасных событий.

Вернувшись домой, Пол находится в жуткой депрессии и вообще не понимает, как ему жить дальше. Поэтому единственный верный способ выхода из этого состояния - это работа. Парень заинтересовался историей пожилого мужчины, который называет себя Богом. Брентон считает этого старика сумасшедшим. Но через время он полностью изменит свое мнение.

Режиссером драмы выступил Пэрри Лэнг ("Солдаты фортуны"). Средства, которые были получены от проката фильма, были перечислены в фонды поддержки ветеранов и службам психиатрической помощи.

4. Исход: цари и боги (2015)

В основу фильма легла еврейская Пасха – Песах. Каждый год евреи отмечают день, когда Моисей вывел народ Израиля из Египта. В фильме по сюжету в Древнем Египте фараон дал распоряжение убить новорожденных мальчиков, родители которых являются евреями. Мать Моисея положила сына в корзину и отправила по реке Нил. Малыша спасла дочь фараона. Он рос вместе с ее родным сыном Рамзесом. Но в будущем им придется противостоять друг другу.

5. Новейший завет (2015)

Жанр: комедия

Большую часть истории рассказывает дочь Бога. Бог создал Брюссель и стал там жить со своей женой и дочерью. Там он сотворил всяческую живность и человека. Когда людей набралось достаточно, Бог начал их стравливать. Он управлял созданным миром через свой компьютер, а без него особыми силами не обладал. Его сын, дочь и жена обладали особыми силами, но в малой степени. Однажды Бог наказал дочь, и она сбежала из дома через стиральную машину к людям, предварительно отправив всем людям даты их смерти, чтобы отомстить отцу. Она отправляется искать 6 апостолов, чтобы вместе с апостолами её брата получилось бы 18 (как в бейсболе), так как это любимое число её матери. Она берёт с собой первого встречного бездомного, чтобы писать Евангелие. Бог отправляется за ней и пытается вернуть домой, чтобы с её помощью починить компьютер.

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