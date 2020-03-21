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21 марта 2020, суббота, 06:00 1948
Жизнь 2020-03-21T06:00:01+02:00
Українські Новини
Тренировки на любой вкус. Как не набрать лишние килограммы на карантине

Тренировки на любой вкус. Как не набрать лишние килограммы на карантине

Анна Рудык
Карантин, Тренировка, Упражнения, карантин в Украине

Уже вторую неделю украинцы живут по правилам карантина, введенного из-за коронавируса, которым заразились уже больше 234 тыс. человек по всему миру. Закрыты почти все учреждения, включая фитнес-залы и салоны красоты. Кроме того, как самостоятельно снять гель-лак с ногтей, Українські Новини собрали подборку легких тренировок в домашних условиях на разные вкусы и уровни физической подготовки.

За месяц карантина количество физической активности большинства украинцев уменьшится в разы. Поэтому, чтобы поддерживать свое тело в тонусе и выйти с карантина не только здоровым, но и без лишних килограмм, нужно выбрать для себя оптимальные и посильные нагрузки, которые будут заменой ежедневной ходьбе на работу или тренировкам в зале.

А если добавить к тренировкам правильное сбалансированное питание, то с помощью тренировок выйдет не только не поправиться, но и сбросить пару лишних килограмм и усовершенствовать свое тело.

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