У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія почала антидиверсійну операцію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Національна гвардія почала антидиверсійну операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось таких 4 "феномена" на площі близько 100 м. Добре, що поруч були сили і вдалося швидко загасити. Яким лайном треба бути, щоб робити таке? Жахливо суха зима – рівень води в екосистемі пішов вниз на 1.5-2 метра.. лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема. І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів... Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі", - написав він.

Аваков вважає, що хтось має намір підпалює ліс і дякує тих, хто бере участь у гасінні пожеж.

"А поки – хочу і дуже важливо! – сказати спасибі тисячам пожежним і лісникам, які з ротацією і без, вже який день роблять те, що повинні", - додав Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, зпасатели локалізували кілька вогнищ пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.