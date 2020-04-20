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20 квітня 2020, понеділок, 13:03 40
Силові структури 2020-04-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія почала антидиверсійну операцію

У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія почала антидиверсійну операцію

Анна Рудык
МВД, Арсен Аваков, пожежа, Пожежа в Чорнобильській зоні
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Національна гвардія почала антидиверсійну операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось таких 4 "феномена" на площі близько 100 м. Добре, що поруч були сили і вдалося швидко загасити. Яким лайном треба бути, щоб робити таке? Жахливо суха зима – рівень води в екосистемі пішов вниз на 1.5-2 метра.. лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема. І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів... Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі", - написав він.

Аваков вважає, що хтось має намір підпалює ліс і дякує тих, хто бере участь у гасінні пожеж.

"А поки – хочу і дуже важливо! – сказати спасибі тисячам пожежним і лісникам, які з ротацією і без, вже який день роблять те, що повинні", - додав Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, зпасатели локалізували кілька вогнищ пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

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У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія почала антидиверсійну операцію
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