МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне

Министерство внутренних дел не исключает, что пожары в Чернобыльской зоне, где вчера появились три новых очага тления, и Житомирской области являются результатом диверсии.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии", - написал он.

По словам Шкиряка, все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания с расчетом направления ветра.

Он отметил, что целью организаторов является попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, служба по чрезвычайным ситуациям ЕС заявила, что саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров.

Также в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.