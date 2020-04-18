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18 апреля 2020, суббота, 20:50 616
Силовые структуры 2020-04-18T20:50:09+03:00
Українські Новини
МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне

МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне

Анна Рудык
Пожар, МВД, Диверсия, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Министерство внутренних дел не исключает, что пожары в Чернобыльской зоне, где вчера появились три новых очага тления, и Житомирской области являются результатом диверсии.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии", - написал он.

По словам Шкиряка, все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания с расчетом направления ветра.

Он отметил, что целью организаторов является попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, служба по чрезвычайным ситуациям ЕС заявила, что саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров.

Также в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.

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