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  • Австралия снимет запрет на проведение медицинских операций из-за снижения эпидемии
20 апреля 2020, понедельник, 12:53 94
Австралия 2020-04-20T12:53:40+03:00
Українські Новини
Австралия снимет запрет на проведение медицинских операций из-за снижения эпидемии

Австралия снимет запрет на проведение медицинских операций из-за снижения эпидемии

Елизавета Кесельман
Австралия, Карантин, Коронавирус в Австралии, Снятие карантинных мер
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во многих странах наблюдается значительное снижение эпидемии и частичное ослабление карантинных мер. Так, в Австралии готовятся снять запрет в течение нескольких дней на проведение медицинских операций и других услуг. Об этом передает DailyMail.

Отмечается, что национальный кабинет Австралии во вторник обсудит возможность возобновления некоторых плановых операций.

Как передает ведомство, в конце марта власти отменили все операции из-за дефицита врачей а также мест в лечебницах и больницах из-за пандемии коронавируса. Медики проводили лишь экстренные операции, а все силы уходили на борьбу с COVID-19.

При этом уровень заражения COVID-19 в Австралии снижается, а число новых случаев падает ниже одного процента. За последние 24 часа есть 53 подтвержденных случая.

"Темпы роста новых случаев были ниже одного процента в течение семи дней подряд, и это важное национальное достижение. Это означает, что теперь у нас есть устойчивое и подлинное выравнивание кривой", - заявил федеральный министр здравоохранения Грег Хант.

Премьер-министр Скотт Моррисон также намекнул на прекращение этого запрета, заявив, что после встречи во вторник может быть "немедленное возвращение в эту область".

Как сообщали Українські Новини, медики заявили, что летняя температура не остановит распространение коронавируса. 

Кроме того, 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам.

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