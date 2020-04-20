Австралія зніме заборону на проведення медичних операцій через зниження епідемії

У багатьох країнах спостерігається значне зниження епідемії і часткове ослаблення карантинних заходів. Так, в Австралії готуються зняти заборону протягом кількох днів на проведення медичних операцій та інших послуг. Про це передає DailyMail.

Наголошується, що національний кабінет Австралії у вівторок обговорить можливість відновлення деяких планових операцій.

Як повідомляє відомство, наприкінці березня влада скасували всі операції через дефіцит лікарів а також місць у лікарнях через пандемію коронавірусу. Медики проводили лише екстрені операції, а всі сили йшли на боротьбу з COVID-19.

При цьому рівень зараження COVID-19 в Австралії знижується, а число нових випадків падає нижче одного відсотка. За останні 24 години є 53 підтверджених випадки.

"Темпи зростання нових випадків були нижче одного відсотка протягом семи днів поспіль, і це важливе національне досягнення. Це означає, що тепер у нас є сталий і справжнє вирівнювання кривої", - заявив федеральний міністр охорони здоров'я Грег Хант.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон також натякнув на припинення цієї заборони, заявивши, що після зустрічі у вівторок може бути "негайне повернення в цю область".

Як повідомляли Українські Новини, медики заявили, що річна температура не зупинить поширення коронавірусу.

Крім того, 80% пацієнтів з COVID-19 помирають через підключення до вентиляційних апаратів.