Летняя температура не остановит распространение коронавируса, – ученые

Власти многих стран надеются, что с приходом летнего сезона коронавирусная пандемия пойдет на спад. Однако французские ученые утверждают, что летняя температура не поможет остановить эпидемию. Об этом передает "Голос Америки".

Отмечается, что исследователи Университета "Экс Марсель" во Франции во главе с учеными Реми Шарел и Борисом Пасторино обнаружили, что вирус смог выжить при температуре 60 градусов тепла по Цельсию. Эту температуру ученые обычно используют для дезинфекции их лабораторий.

Коронавирус может выжить при высоких температурах, считают французские ученые, поставив под сомнение идею, что летом распространение COVID-19 пойдет на спад.

По информации The Jerusalem Post, исследователи смогли убить вирус, держа его в течение 15 минут при температуре 92 градуса тепла по Цельсию. Теперь это исследование должно стать предметом анализа учеными из других институтов.

Исследователи считают, что низкой температуры может быть достаточно, чтобы убить образцы вируса в малом количестве, впрочем высокая температура необходима, чтобы убить вирус в большом количестве. В выводах исследования также говорится, что химические дезинфицирующие средства являются более действенными.

Как сообщали Українські Новини, 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам.