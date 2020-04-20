Адвокат рассказала, как действовать в случае задержания из-за нарушения карантина

Власти призывают украинцев соблюдать правила карантина вместе с тем, с началом введения в действие карантина, правоохранительные органы достаточно активно реагируют на нарушения гражданами требований постановления Кабинета Министров Украины № 211 и сразу пытаются привлечь нарушителя к административной ответственности и даже задерживают лиц, в то время, как суды возвращают полиции 5 из 6 протоколов о нарушении карантина. О том, что делать, если задержали за нарушение правил карантина, рассказала адвокат ADER HABER Евгения Саблина.

Основные требования Кабинета Министров Украины

Находиться в общественных местах в одетых средствах индивидуальной защиты (респиратор или защитная маска, в том числе изготовленные самостоятельно). Адвокат отмечает, что в настоящее время в Украине не определены соответствующие медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты, которые бы устанавливали общий вид и характеристику таких средств индивидуальной защиты. Например, человек находился в общественном месте с высоко поднятым воротником свитера, плотно прилегал к лицу и был натянут почти до глаз - дело закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"Таким образом, если у работников полиции возникнут вопросы самостоятельно изготовленного средства индивидуальной защиты и последние увидят нарушения требований законодательства в нем обязательно следует указать в письменных пояснениях к протоколу, такое средство индивидуальной защиты соответствует цели его применения, а именно: недопущения распространение инфекционной болезни", - отмечает Евгения.

Находиться на улице с документами, удостоверяющими личность. Заметим, что задержание за нарушение правил карантина может иметь место только тогда, когда у лица не имеет с собой документов.

Перемещаться группой лиц не более чем два человека, кроме случаев сопровождения детей.

Что делать в случае составления протокола о правонарушении

убедиться, что у правоохранителей включена нагрудный камера, которая фиксирует процедуру составления протокола;

требовать от правоохранительных органов четко указать, какую именно норму постановления Кабинета Министров Украины № 211 возбуждено;

обязательно писать письменные объяснения в протокол, где указывать на отсутствие умысла на нарушение правил карантина и противоправность действий правоохранительных органов;

отмечать наличие при себе документов в случае попытки правоохранительных органов задержать Вас за нарушение правил карантина. Указывать такие сведения в протоколе задержания лица. Заметим, что задержание лица, совершившего административное правонарушение может длиться не более 3 часов. Если же такое задержание занимает больше времени советуем обязательно фиксировать такие нарушения. Также надо помнить, что личный досмотр вещей может проводиться уполномоченным лицом одного пола и в присутствии двух понятых;

обязательно привлекать свидетелей, которые могут опровергнуть утверждение правоохранительного органа о "якобы" совершении правонарушения. Указывать данные о таких свидетелей в протоколе;

в случае задержания обязательно пользоваться правовой помощью адвоката.

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий на Пасху.

Также в Святогорской лавре на Пасху верующие собрались в церкви толпой без масок и не соблюдали дистанцию.