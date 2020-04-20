От коронавируса в Киеве за сутки погибли 2 человека

За сутки в Киеве два человека умерли от коронавируса, зафиксировано 49 новых случаев заболевания из 5,7 тыс заразившихся. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 20 апреля. Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет; 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и ребенок, которому 13 лет. Среди заболевших есть двое медиков. "В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко. Всего в столице от коронавируса умерли уже 14 человек, 30 - выздоровели. А тем временем, семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус. А также в Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик. Как сообщали Українськi Новини, пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая. Тем временем, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.