От коронавируса в Киеве за сутки погибли 2 человека

За сутки в Киеве два человека умерли от коронавируса, зафиксировано 49 новых случаев заболевания из 5,7 тыс заразившихся. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 20 апреля.

Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет; 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и ребенок, которому 13 лет. Среди заболевших есть двое медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Всего в столице от коронавируса умерли уже 14 человек, 30 - выздоровели.

А тем временем, семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус.

А также в Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик.

Как сообщали Українськi Новини, пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая.

Тем временем, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.