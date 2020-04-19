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19 апреля 2020, воскресенье, 21:55 1155
Происшествия 2020-04-19T22:00:34+03:00
Українські Новини
В Тернополе вдоль реки вспыхнул пожар, огонь вплотную подобрался к домам

В Тернополе вдоль реки вспыхнул пожар, огонь вплотную подобрался к домам

Ярина Вацяк
Камыш, Поджег, пожар на реке, пожар в Тернополе
Пожар в Тернополе. Фото: ГосЧС
Пожар в Тернополе. Фото: ГосЧС

Сегодня, 19 апреля, в Тернополе на ул. Микулинецкой, вдоль реки Серет горел камыш в то время, как в Житомирской области пожарные продолжают тушить 9 очагов возгорания, а такеже пожарные тушат четыре очага лесного пожара в Чернобыльской зоне

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар быстро набирала обороты. Засушливая погода и резкие порывы ветра, в разных направлениях, способствовали быстрому распространению огня. Пламя мгновенно распространилось двумя ячейками, на общей площади около 5,5 га. Также загорелся мусор, разбросанный отдельными ячейками на площади 200 м. кв", - говорится в нем.

Всего в тушении было привлечено 5 единиц техники и 20 спасателей. К борьбе с огнем подключились и 15 местных жителей.

В 15:56 распространения пламени удалось остановить и локализовать пожар.

"Неподалеку от очагов горения расположены частные жилые дома. Спасатели вовремя остановили пламя, которое подошло очень близко, на опасное расстояние около 40 метров, и спасли 4 квартиры и здание канализационной сооружения КС-4", - отметили в ДСНС.

Пожар в Тернополе локализировали. Фото: ГосЧСПожар в Тернополе локализировали. Фото: ГосЧС

Пожар очень быстро ширится. Фото: ГосЧСПожар очень быстро ширится. Фото: ГосЧС

Масштабный пожар в Тернополе. Фото: ГосЧСМасштабный пожар в Тернополе. Фото: ГосЧС

Пожарные в Тернополе. Фото: ГосЧСПожарные в Тернополе. Фото: ГосЧС

Пожарные борются с огнем в Тернополе. Фото: ГосЧСПожарные борются с огнем в Тернополе. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Также Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

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