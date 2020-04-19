В Тернополе вдоль реки вспыхнул пожар, огонь вплотную подобрался к домам

Сегодня, 19 апреля, в Тернополе на ул. Микулинецкой, вдоль реки Серет горел камыш в то время, как в Житомирской области пожарные продолжают тушить 9 очагов возгорания, а такеже пожарные тушат четыре очага лесного пожара в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Пожар быстро набирала обороты. Засушливая погода и резкие порывы ветра, в разных направлениях, способствовали быстрому распространению огня. Пламя мгновенно распространилось двумя ячейками, на общей площади около 5,5 га. Также загорелся мусор, разбросанный отдельными ячейками на площади 200 м. кв", - говорится в нем. Всего в тушении было привлечено 5 единиц техники и 20 спасателей. К борьбе с огнем подключились и 15 местных жителей. В 15:56 распространения пламени удалось остановить и локализовать пожар. "Неподалеку от очагов горения расположены частные жилые дома. Спасатели вовремя остановили пламя, которое подошло очень близко, на опасное расстояние около 40 метров, и спасли 4 квартиры и здание канализационной сооружения КС-4", - отметили в ДСНС. Пожар в Тернополе локализировали. Фото: ГосЧС Пожар очень быстро ширится. Фото: ГосЧС Масштабный пожар в Тернополе. Фото: ГосЧС Пожарные в Тернополе. Фото: ГосЧС Пожарные борются с огнем в Тернополе. Фото: ГосЧС Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги. Также Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.