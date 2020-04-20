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20 квітня 2020, понеділок, 12:05 11
Події 2020-04-20T12:19:38+03:00
Українські Новини
Рятувальники локалізували кілька осередків пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні

Рятувальники локалізували кілька осередків пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні

Елена Новикова
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Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рятувальники локалізували 2 вогнища пожеж у Житомирській області і один у Чорнобильській зоні, в той час, як 19 квітня у Тернополі вздовж річки спалахнула пожежа.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"За підсумками роботи вчора і вночі - вранці провели обліт зон пожеж. По Чорнобильській зоні з 4 вогнищ один локалізована. За Житомир. - з 4 локалізовано 2. При цьому не дуже хороший на сьогодні прогноз по вітру - до 20 м/с - це сильний вітер", - написав він.

Аваков зазначив, що наземні сили і авіація впевнено виконають свої обов'язки по локалізації вогнищ пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Також МВС розглядає як диверсію причину пожежі в Чорнобильській зоні.

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