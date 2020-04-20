На Великдень провели майже 2 тис. ПЛР-тестів на коронавірус

19 квітня було проведено 1 988 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), за добу виявили більше 260 нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За останню добу проведено 1 988 тестувань методом ПЛР. Низька кількість тестувань на добу пов'язано з тим, що на Великдень зменшилася кількість людей, які звернулися з відповідними симптомами і яким необхідно провести ПЛР-тестування", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні може виникнути спалах коронавірусу через п'ять-десять днів після Великодніх свят.

Також Зеленський заявив, що докількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020 зменшилася майже в 60 разів.

Також Нацполиция заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.