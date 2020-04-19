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19 апреля 2020, воскресенье, 17:26 246
Президент 2020-04-19T17:31:14+03:00
Українські Новини
Количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз, - Зеленский

Количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз, - Зеленский

Елена Новикова
Пасха, Богослужение, Владимир Зеленский, Пасха-2020, Пасхальное богослужение
Пасхальное богослужение
Пасхальное богослужение

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году количество верующих, которые посетили богослужения по случаю Пасхи, снизилось с 7,5 млн человек до 130 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"В этом году на богослужения пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознательность украинцев, наше бережное отношение к родным и близким", - сказано в нем со ссылкой на слова Зеленского.

Президент поблагодарил глав обладминистраций и полицию за добросовестную работу, а также духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений.

Отмечается, что в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Нацполицией по недопущению большого скопления людей.

Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.

Также Святогорской лавре на Пасху верующие собрались в церкви топлой без масок и не соблюдали дистанцию.

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