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20 апреля 2020, понедельник, 11:04 302
Общество 2020-04-20T11:04:18+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области сегодня могут сойти лавины

В Закарпатской области сегодня могут сойти лавины

Ольга Фандорина
Карпаты, Лавины, Снеголавинная ситуация, Снеголавинная опасность

В Карпатах сегодня, 20 апреля, сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в понедельник на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Тем временем, на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров. Они были несильными, но некоторые люди могли их почувствовать.

Также ранее Українські Новини сообщали, что в Карпатах начинается оттепель: спасатели сообщили, какие участки затопит.

В результате оттепели и дождя на реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на водоемах, без угрозы негативных последствий.

А синоптик Наталья Диденко сообщает, что в понедельник, 20 апреля, в Украине станет больше дождей.

Также после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

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