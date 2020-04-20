В Закарпатской области сегодня могут сойти лавины

В Карпатах сегодня, 20 апреля, сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По данным синоптиков, в понедельник на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности. Тем временем, на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров. Они были несильными, но некоторые люди могли их почувствовать. Также ранее Українські Новини сообщали, что в Карпатах начинается оттепель: спасатели сообщили, какие участки затопит. В результате оттепели и дождя на реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на водоемах, без угрозы негативных последствий. А синоптик Наталья Диденко сообщает, что в понедельник, 20 апреля, в Украине станет больше дождей. Также после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.