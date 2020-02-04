В Карпатах начинается оттепель: спасатели сообщили, какие участки затопит

В результате оттепели и дождя на реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на водоемах, без угрозы негативных последствий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате оттепели и выпадение дождя 1-2 февраля, во вторник, 4 февраля, на реках Карпатского региона продолжится формирование паводка, без угрозы негативных последствий.

Спасатели сообщают, что только в нижнем течении р. Боржава (Закарпатье) сохранится вода на пойме и ожидается достижение начальных отметок подтопления ряда приречных населенных пунктов. Также ожидается выход воды на пойму междамбового пространства реки Латорица в районе города Чоп.

На участке Прута Черновцы ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,3-1,0 м без негативных последствий.

Ранее Українські Новини писали о том, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем в этот день стало опасно ездить по некоторым участкам украинских дорог.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.