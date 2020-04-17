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17 апреля 2020, пятница, 05:55 594 Карта
Lifestyle 2020-04-17T05:55:01+03:00
Українські Новини
После Пасхи придут дожди. Синоптик дала прогноз погоды до конца недели

После Пасхи придут дожди. Синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Валерия Драгомирова
Пасха, Погода, Страстная пятница, Прогноз погоды, Погода на Пасху, Пасха-2020
Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

В Страстную пятницу, 17 апреля, континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе. Температура воздуха в течение дня достигнет + 15 + 25 градусов. Украину также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей предполагается + 14 + 20 градусов.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Украину также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей предполагается + 14 + 20 градусов. Однако маргинальный северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до + 9 + 13 градусов", - пишет синоптик.

Ветер будет с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами.

Небольшие дожди в пятницу могут пройти на западе и вечером на севере Украины. На остальной территории - без осадков.

В Киеве 17 апреля в течение дня + 11 + 13 градусов, без существенных осадков, лишь во второй половине дня или вечером увеличится облачность и возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды 17 апреля. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоПрогноз погоды 17 апреля. Карта: Facebook/Наталья Диденко


В субботу и на Пасху существенные осадки в Украине маловероятны, разве на севере 19-го апреля вероятность небольшого дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 10 + 15 градусов.

В понедельник, 20 апреля, в Украине станет больше дождей.

20 апреля по всей стране пройдет небольшой дождь. Карта: Укргидрометцентр20 апреля по всей стране пройдет небольшой дождь. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные

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