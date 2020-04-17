После Пасхи придут дожди. Синоптик дала прогноз погоды до конца недели

В Страстную пятницу, 17 апреля, континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе. Температура воздуха в течение дня достигнет + 15 + 25 градусов. Украину также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей предполагается + 14 + 20 градусов.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Украину также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей предполагается + 14 + 20 градусов. Однако маргинальный северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до + 9 + 13 градусов", - пишет синоптик.



Ветер будет с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами.



Небольшие дожди в пятницу могут пройти на западе и вечером на севере Украины. На остальной территории - без осадков.



В Киеве 17 апреля в течение дня + 11 + 13 градусов, без существенных осадков, лишь во второй половине дня или вечером увеличится облачность и возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды 17 апреля. Карта: Facebook/Наталья Диденко



В субботу и на Пасху существенные осадки в Украине маловероятны, разве на севере 19-го апреля вероятность небольшого дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 10 + 15 градусов.



В понедельник, 20 апреля, в Украине станет больше дождей.

20 апреля по всей стране пройдет небольшой дождь. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.