Как сохранить здоровье при задымленности в городе: советы диетологов

В то время, как пожары горят в Чернобыльской зоне, Житомирской области, Тернополе и других городах Украины, а едкий дым ухудшил качество воздуха в Киеве до максимально отрицательных, выведя в украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом на первое место, стоит позаботиться о своем здоровье.

Химически активные газы (окись углерода, оксиды серы, диоксид азота), органические соединения (аммиак, формальдегид, фенолы, бензопирен, альдегиды, диоксины) вредят не только окружающей среде, но и здоровью людей, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Особенно опасна мелкодисперсная сажа, которую, в отличие от дыма, не видно невооруженным глазом, однако она способна проникнуть глубоко в легкие и остаться там надолго.

По данным ВОЗ, эко-токсиканты, мелкодисперсная сажа и оксиды азота ответственны за повышение смертности, развитие респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно плохо они влияют на пожилых людей и детей, аллергиков, астматиков, гипертоников и сердечников.

Кроме того, эко-токсиканты вызывают кислородную недостаточность, подавляют иммунитет, нарушают работу организма, увеличивают риск хронических заболеваний дыхательных путей, в частности, астмы и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).

Питанию нужно удельный наибольшее внимание в активизации защитных сил организма, так как пища трансформируются в энергию физиологических функций и структурные компоненты человеческого тела.

Основные правила питания

Они укладываются в несколько пунктов: разнообразное, местными продуктами, невысокой калорийности, преимущественно растительное.

Режим питания: 2-3 разовое, без перекусов.

Перекусы допускаются только при некоторых показаниях (тяжелобольные, при обострениях заболеваний органов пищеварения).

Приемы пищи желательно вместить в 8-10-часовой промежуток времени.

Что должно быть в нашем рационе

Легкоусвояемый белок: кисломолочные продукты невысокой жирности, яйца, обезжиренный и некрепкий мясной бульон (как основу овощных супов и каш).

Аминокислота глутамин, которые содержится в обезжиренном бульоне, имеет иммунотропные свойства, то есть активирует работу иммунных клеток.

Продукты, богатые селеном: яйца, сельдь, чеснок, астрагал, овес, пшеница, пивные дрожжи.

Селен способствует укреплению иммунитета и способности печени обезвреживать токсичные вещества.

Природные антиоксиданты - веществами, которые защищают клетки от разрушения свободными радикалами, которых много образуется в загрязненном воздухе (витамины Е, С, каротиноиды, фитонутриенты).

Витамин Е (зародыши пшеницы, миндаль, оливковое масло, яичный желток, зеленый горошек облепиха, кунжут).

Витамин С (настой шиповника и облепихи, капуста всех сортов, черная смородина, петрушка, болгарский перец).

Каротиноиды (темно-желтые оранжевые, красные и темно-зеленые овощи и фрукты (морковь свежая, тушеная, морковный сок с мякотью), помидоры (свежие и тушеные), курага, помидоры и томатный сок.

Фитонутриенты есть разноцветные пигменты растений (ярко окрашенные фрукты, овощи, ягоды, семена, черная фасоль, зеленый горошек, зеленый чай).

Продукты, которые ускоряют выведение токсичных продуктов через кишечник - это продукты, богатые растворимой и нерастворимой клетчаткой и пребиотиками:

фрукты и ягоды (яблоки, груши, цитрусовые, смородина)

овощи и семена (бобовые, перловая крупа, рис нешлифованный, пшено, капуста белокочанная, морковь, свекла, тыква, семена льна).

квашеные овощи и домашние квасы.

Продукты, улучшающие работу печени расторопша пятнистая, тыквенное масло, зверобой (чай), куркума (в блюда), имбирь (чай, в овощные и мясные блюда), шиповник (настой). Потогонные и мочегонные чаи (настой из малины, брусники, клюквы, компот из груш, малины, хвощ). Адаптогены (зеленый чай, элеутерококк, женьшень) в сочетании с соками моркови, свеклы, яблока. антигипоксанты - продукты, улучшающие транспорт кислорода к клеткам, их активизации, и освобождению от токсических веществ: березовый сок, настой почек березы, настой из цветков и плодов бузины, листьев земляники, черной смородины, гинкго, мяты, а также куркума, имбирь, кардамон, цикорий, цветочная пыльца (при отсутствии аллергии).

Много пить. Основным напитком должна быть теплая вода, можно с добавлением сока лимона. Потение увеличивает потребность в жидкости.

Общие советы

Принимайте быстрый душ утром и вечером с последующим растиранием тела полотенцем, носите одежду из натуральных тканей.

Ложитесь спать не позднее 23.00: два важных гормона - мелатонин и соматотропин, которые ответственны за восстановление клеток во время сна, образуются с 23:00 до 5:00 утра. Для их синтеза необходимо обеспечить полную темноту в помещении и легкоусвояемые полезные углеводы, например, ягоды, во время ужина.

Старайтесь увеличить потение: занимайтесь упражнениями, посещайте по возможности, сауну.

Правильные действия помогут нам избежать негативных воздействий на наш организм, и оставаться здоровыми.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.