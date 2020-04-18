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18 апреля 2020, суббота, 10:14 7147
Общество 2020-04-18T12:47:45+03:00
Українські Новини
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir

Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir

Ольга Фандорина
Задымление, Дым, Смог, Воздух, Загрязнение атмосферы, Смог в Киеве

Пока в КМДА заявляют, что в Киеве постепенно нормализуется качество воздуха, столица ухудшила показатели в рейтинге загрязненности воздуха и удерживает в нем первое место по данным портала IQAir. Таким образом, украинская столица второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете.

Откуда у IQAir данные о качестве воздуха?

IQAir —компания из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году IQAir начал продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры с этих устройств передаются общую базу, обрабатываются и результат можно смотреть в приложении или на веб-сайте компании. Кроме учета показаний своих устройств, компания отмечает, что использует данные местных правительственных наземных станций мониторинга и спутниковые снимки.  

Например, через приложение можно увидеть источник данных по конкретному городу. В Пекине данные о качестве воздуха также суммируются из данных Агентства по охране окружающей среды США и двух правительственных организаций Китая. В Париже – данные от Европейского агентства по окружающей среде и Министерства окружающей среды Франции. А вот в Киеве в качестве источника данных указаны только небольшое количество анонимных пользователей, что сильно снижает надежность этих данных. Скорей всего это данные с гаджетов AirVisual, которые приобрели себе жители столицы.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. Таким образом, норма превышена почти в пять раз, а на севере Киева — более чем в шесть раз.

Фото: Скриншот iqair
 
Фото: Скриншот iqair

Также портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха выше всего.

Фото: saveecobotФото: saveecobot

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.


Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц. 

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