В Житомирской области пожарные продолжают тушить 9 очагов возгорания

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что по состоянию на 07:00 19 апреля в Житомирской области остается 9 очагов возгорания, в то время, как пожарные тушат четыре очага лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7 часов 19 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. Остается 9 очагов возгорания, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", - сказано в нем.

ГосЧС совместно с лесными хозяйствами не допустили уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. Першотравневе, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец).

18 апреля были привлечены 1 единица инженерной техники и 3 человека Вооруженных сил, дополнительно в составе сводного отряда для помощи в ликвидации лесных пожаров были направлены 12 единиц техники и 60 человек личного состава ГосЧС Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

В целом ктушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них от ГосЧС 185 человек и 43 единицы техники, в том числе 3 самолета АН-32П.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области люди подожгли траву в 100 метрах от пожара.