Чернобыльская зона продолжает гореть. Пожарные тушат четыре очага лесного пожара, — ГосЧС

Пока метеорологи обещают, что состояние воздуха в Киеве улучшится после Пасхи, в Чернобыльской Зоне отчуждения и в Житомирской области спасатели продолжают тушить пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Чернобыльской зоне по состоянию на сегодняшнее утро основные усилия спасателей направлены на тушение четырех очагов тления в лесах.

Речь идет об очагах в с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка. Там, по данным ГосЧС, происходит тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем.

Продолжают тушить очаги пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

"В отселенных населенных пунктах (с. Островы, с. Личмани, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, отдельные из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий", - сообщили в ГосЧС.

В то же время в Житомирской области ГосЧС тушит пожары на территории еще четырех лесничеств (ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК"). Там тушат отдельные очаги очагов тления травяного настила, пеньки и древесину.

В ГосЧС отметили, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС.

Пожар в Житомирской области. Карта. Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар в Житомирской области. Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

Кроме того, вчера воздух в Киеве был самым грязным в мире.