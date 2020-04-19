У Тернополі вздовж річки спалахнула пожежа, вогонь впритул підібрався до будинків

В той час, як у Житомирській області пожежники продовжують гасити 9 вогнищ загоряння, а також пожежні тушкують чотири осередки лісової пожежі в Чорнобильській зоні, сьогодні, 19 квітня, у Тернополі на вул. Микулинецькій, вздовж річки Серет горів очерет Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Пожежа швидко набирала обертів. Посушлива погода та різкі пориви вітру, в різних напрямках, сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Полум’я миттєво поширилося двома осередками, на загальній площі близько 5,5 га. Також спалахнуло сміття, розкидане окремими осередками, на площі 200 м. кв", - йдеться в ньому. Загалом до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. До боротьби з вогнем долучилися й 15 місцевих жителів. О 15:56 поширення полум’я вдалось зупинити та локалізувати пожежу. "Неподалік від осередків горіння розташовані приватні житлові будинки. Рятувальники вчасно зупинили полум’я, яке підійшло надзвичайно близько, на небезпечну відстань близько 40 метрів, і врятували 4 помешкання та будівлю каналізаційної споруди КС-4", - зазначили в ДСНС. Пожежа в Тернополі локалізували. Фото: ДСНС вогонь дуже швидко поширюється. Фото: ДСНС Масштабна пожежа в Тернополі. Фото: ДСНС Пожежники в Тернополі. Фото: ДСНС Пожежники борються з вогнем в Тернополі. Фото: ДСНС Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали. Також Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.