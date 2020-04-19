У Тернополі вздовж річки спалахнула пожежа, вогонь впритул підібрався до будинків

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа швидко набирала обертів. Посушлива погода та різкі пориви вітру, в різних напрямках, сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Полум’я миттєво поширилося двома осередками, на загальній площі близько 5,5 га. Також спалахнуло сміття, розкидане окремими осередками, на площі 200 м. кв", - йдеться в ньому.

Загалом до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. До боротьби з вогнем долучилися й 15 місцевих жителів.

О 15:56 поширення полум’я вдалось зупинити та локалізувати пожежу.

"Неподалік від осередків горіння розташовані приватні житлові будинки. Рятувальники вчасно зупинили полум’я, яке підійшло надзвичайно близько, на небезпечну відстань близько 40 метрів, і врятували 4 помешкання та будівлю каналізаційної споруди КС-4", - зазначили в ДСНС.

Пожежа в Тернополі локалізували. Фото: ДСНС

вогонь дуже швидко поширюється. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа в Тернополі. Фото: ДСНС

Пожежники в Тернополі. Фото: ДСНС

Пожежники борються з вогнем в Тернополі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали.

Також Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.