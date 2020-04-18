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18 апреля 2020, суббота, 05:30 32
Экономика 2020-04-18T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна резко укрепилась. Курс от НБУ перед длинными пасхальными выходными

Гривна резко укрепилась. Курс от НБУ перед длинными пасхальными выходными

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-20 апреля, на 1,97 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8359
1 доллар США 27,0774
1 швейцарский франк 27,9899
10 иен 2,5188
10 российских рублей 3,6583
1 евро 29,4277

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 апреля на 8,12 коп. до 27,4247 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

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