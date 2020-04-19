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19 апреля 2020, воскресенье, 12:52 276
Общество 2020-04-19T13:23:33+03:00
Українські Новини
Для ПЦУ авиарейсом из Тель-Авива доставили Благодатный огонь

Для ПЦУ авиарейсом из Тель-Авива доставили Благодатный огонь

Кира Молчанова
Благодатный огонь, МАУ, ПЦУ, Пасха-2020
Пасха. Фото: пресс-служба
Пасха. Фото: пресс-служба

Утром в воскресенье, 19 апреля, когда православные христиане празднуют Пасху, в Украину из Израиля был доставлен Благодатный огонь для Православной церкви Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили в пресс-службе Международных авиалиний Украины, на борту самолета которых доставили амфору с Благодатным огнем доставил Boeing-767 рейсом из Тель-Авива в Киев.

"Ценный груз будет передан представителям Православной Церкви Украины для отправки пасхальных богослужений в Михайловском Златоверхом соборе и других храмах", - отметили там.

Ранее о том, что Благодатный огонь доставили в Украину, заявили в УПЦ Московского патриархата. Хотя накануне митрополит Епифаний заявлял, что украинские церкви могут не получить Благодатный огонь в этом году из-за пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, церемонию схождения Благодатного огня можно было смотреть онлайн – она прошла без паломников.

Министерство внутренних дел определило формат проведения богослужений на Пасху. Они объяснили, можно или нельзя украинцам идти святить паски.

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