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18 апреля 2020, суббота, 21:15 58
Общество 2020-04-18T21:16:08+03:00
Українські Новини
В Украину прибыл Благодатный огонь

В Украину прибыл Благодатный огонь

Анна Рудык
УПЦ МП, Благодатный огонь, Пасха-2020, Схождение благодатного огня

Накануне Пасхи Украину прибыл Благодатный огонь, который ранее сошел в Иерусалиме. Об этом говорится в сообщении центра информации УПЦ МП.

Так, сообщается, что после схождения огня отдельную лампадку с ним передали делегации УПЦ МП, которая ожидала на борту самолета в аэропорту Тель-Авива, чтобы не нарушать условия карантина в Израиле.

Из аэропорта "Борисполь" огонь доставят в Свято-Воскресенский храм в Киеве. Здесь представители всех епархий УПЦ МП должны получить огонь и развести его во все регионы Украины. 

Отмечается, что УПЦ МП делает все с соблюдением правил карантина.

За соблюдением этих правил также будет следить полиция Киева, в частности там дежурят как полицейские, так и нацгвардейцы. Вход в храм ограничен.

Как сообщали Українські Новини, в УПЦ призвали приходить за Благодатным огнем, несмотря на карантин.

Также Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не будет освящать паски онлайн.

Кроме того, мы рассказывали, как будут святить паску в УПЦ

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