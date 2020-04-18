В Украину прибыл Благодатный огонь

Накануне Пасхи Украину прибыл Благодатный огонь, который ранее сошел в Иерусалиме. Об этом говорится в сообщении центра информации УПЦ МП. Так, сообщается, что после схождения огня отдельную лампадку с ним передали делегации УПЦ МП, которая ожидала на борту самолета в аэропорту Тель-Авива, чтобы не нарушать условия карантина в Израиле. Из аэропорта "Борисполь" огонь доставят в Свято-Воскресенский храм в Киеве. Здесь представители всех епархий УПЦ МП должны получить огонь и развести его во все регионы Украины. Отмечается, что УПЦ МП делает все с соблюдением правил карантина. За соблюдением этих правил также будет следить полиция Киева, в частности там дежурят как полицейские, так и нацгвардейцы. Вход в храм ограничен. Как сообщали Українські Новини, в УПЦ призвали приходить за Благодатным огнем, несмотря на карантин. Также Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не будет освящать паски онлайн. Кроме того, мы рассказывали, как будут святить паску в УПЦ.