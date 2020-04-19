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19 квітня 2020, неділя, 12:52 11
Суспільство 2020-04-19T14:38:33+03:00
Українські Новини
Для ПЦУ авіарейсом з Тель-Авіва доставлено Благодатний вогонь

Для ПЦУ авіарейсом з Тель-Авіва доставлено Благодатний вогонь

Кира Молчанова
МАУ, Благодатний вогонь, Тель-Авів, Великдень-2020
Великдень. Фото: прес-служба
Великдень. Фото: прес-служба

Вранці в неділю, 19 квітня, коли православні християни святкують Великдень, в Україну з Ізраїлю був доставлений Благодатний вогонь для Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили в прес-службі Міжнародних авіаліній України, на борту літака яких доставили амфору з Благодатним вогнем з Тель-Авіва в Київ.

"Цінний вантаж буде переданий представникам Православної Церкви України для відправки великодніх богослужінь у Михайлівському Золотоверхому соборі та інших храмах", - відзначили там.

Раніше про те, що Благодатний вогонь доставили в Україну, заявили в УПЦ Московського патріархату. Хоча напередодні митрополит Епіфаній заявляв, що українські церкви можуть не отримати Благодатний вогонь у цьому році через пандемію коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, церемонію сходження Благодатного вогню можна було дивитися онлайн – вона пройшла без паломників.

Міністерство внутрішніх справ визначило формат проведення богослужінь на Великдень. Вони пояснили, можна чи не можна українцям йти святити паски.

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