Для ПЦУ авіарейсом з Тель-Авіва доставлено Благодатний вогонь

Вранці в неділю, 19 квітня, коли православні християни святкують Великдень, в Україну з Ізраїлю був доставлений Благодатний вогонь для Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили в прес-службі Міжнародних авіаліній України, на борту літака яких доставили амфору з Благодатним вогнем з Тель-Авіва в Київ.

"Цінний вантаж буде переданий представникам Православної Церкви України для відправки великодніх богослужінь у Михайлівському Золотоверхому соборі та інших храмах", - відзначили там.

Раніше про те, що Благодатний вогонь доставили в Україну, заявили в УПЦ Московського патріархату. Хоча напередодні митрополит Епіфаній заявляв, що українські церкви можуть не отримати Благодатний вогонь у цьому році через пандемію коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, церемонію сходження Благодатного вогню можна було дивитися онлайн – вона пройшла без паломників.

Міністерство внутрішніх справ визначило формат проведення богослужінь на Великдень. Вони пояснили, можна чи не можна українцям йти святити паски.