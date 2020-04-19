В Киеве за сутки подтвердили еще 31 случай COVID-19. Заболели 4 медика

В Киеве за минувшие сутки стало на 31 заболевшего коронавирусом больше, в то время как по всей стране 5449 случаев COVID-19. Один случай в столице оказался летальным. Таким образом, диагноз лабораторно подтвержден у 801 пациента. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - 4 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", — говорится в сообщении Кличко.

Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, девочка 10 лет, а также 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем" - отметил Кличко

Всего в мире за сутки заболели больше 80 тыс. человек. Больше всего заболевших на данный момент в США.

Тем временем, около 130 тыс. украинцев проигнорировали карантин и пришли на пасхальную службу в церкви и храмы.

Массовое скопление вернующих было в Святогорской лавре в Донецкой области.