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19 апреля 2020, воскресенье, 06:55 690
Lifestyle 2020-04-19T06:55:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: лучшие поздравления в открытках и картинках для близких

Пасха-2020: лучшие поздравления в открытках и картинках для близких

Елизавета Кесельман
Пасха, Пасха-2020, Пожелания на Пасху, Поздравления на Пасху, Поздравления на Пасху в картинках
Пасха.Фото: pixabay
Пасха.Фото: pixabay

Сегодня, 19 апреля все православные христиане отмечают один из самых священных праздников - Пасху. В этот день украинцы отправляются в храм, чтобы святить яства. Несмотря на то, что что Киево-Печерская лавра стала фактически разносчиком коронавирусом и количество инфицированных в лавре превысило 100 человек, пасхальная служба там все же состоится. Однако, пройдет она не в храме, а на улице с соблюдением всех карантинных мер. В то же время власти советуют отметить праздник дома с родными из-за карантина. Українські Новини собрали подборку открыток с поздравлениями для близких. 

Анимированные поздравления с Пасхой Анимированные поздравления с Пасхой. Фото: davno.ru

Христос воскрес. Поздравления с ПасхойХристос воскрес. Поздравления с Пасхой. Фото: davno.ru 

Поздравительная открытка к ПасхеПоздравительная открытка к Пасхе.Фото:otkritkiok.ru

Поздравления на ПасхуПоздравления на Пасху.Фото:otkritkiok.ru

Поздравления с Пасхой-2020Поздравления с Пасхой-2020.Фото:otkritkiok.ru

Анимированная открытка на ПасхуАнимированная открытка на Пасху.Фото: davno.ru

Открытка на ПасхуОткрытка на Пасху.Фото: davno.ru

Поздравления к Пасху к открыткахПоздравления к Пасхе к открытках.Фото: davno.ru

Пасхальная открыткаПасхальная открытка

С праздником светлой ПасхиС праздником светлой Пасхи.Фото: davno.ru

Ранее мы рекмоендовали пять тематических фильмов на Пасху, которые можно посмотреть всей семьей. 

Также мы дали список телеканалов, где можно смотреть пасхальную службу. 

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