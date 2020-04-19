Пасха-2020: лучшие поздравления в открытках и картинках для близких

Сегодня, 19 апреля все православные христиане отмечают один из самых священных праздников - Пасху. В этот день украинцы отправляются в храм, чтобы святить яства. Несмотря на то, что что Киево-Печерская лавра стала фактически разносчиком коронавирусом и количество инфицированных в лавре превысило 100 человек, пасхальная служба там все же состоится. Однако, пройдет она не в храме, а на улице с соблюдением всех карантинных мер. В то же время власти советуют отметить праздник дома с родными из-за карантина. Українські Новини собрали подборку открыток с поздравлениями для близких.

Анимированные поздравления с Пасхой. Фото: davno.ru

Христос воскрес. Поздравления с Пасхой. Фото: davno.ru

Поздравительная открытка к Пасхе.Фото:otkritkiok.ru

Поздравления на Пасху.Фото:otkritkiok.ru

Поздравления с Пасхой-2020.Фото:otkritkiok.ru

Анимированная открытка на Пасху.Фото: davno.ru

Открытка на Пасху.Фото: davno.ru

Поздравления к Пасхе к открытках.Фото: davno.ru

Пасхальная открытка

С праздником светлой Пасхи.Фото: davno.ru

Ранее мы рекмоендовали пять тематических фильмов на Пасху, которые можно посмотреть всей семьей.

Также мы дали список телеканалов, где можно смотреть пасхальную службу.