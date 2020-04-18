Пасха в условиях карантина: что запрещено и как попасть на богослужение

19 апреля православные христиане и греко-католики отмечают один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Христово. Как будут отмечать в Украине Пасху-2020 в условиях коронавирусного карантина, что нельзя делать и как правильно попасть на богослужение, расскажут Українські Новини.

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УПЦ (Московский патриархат)

Несмотря на то, что Киево-Печерская лавра стала фактически разносчиком новой болезни и количество инфицированных в лавре превысило 100 человек, пасхальная служба там все же состоится. Однако, пройдет она не в храме, а на улице с соблюдением всех карантинных мер.

Как рассказал Українським Новинам митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), праздничная служба начнется ближе к полночи. "Служба начнется с 23:00 и будет проходить во дворе возле Лавры. В самом храме можно будет находится до 10 человек и это церковь будет соблюдать. На улице прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 метра и более", - рассказал Климент.

Для всех остальных будет организована онлайн-трансляция богослужения. Трансляции богослужений не только Киево-Печерской, но также Почаевской и Святогорской лавры, все желающие могут посмотреть на каналах этих монастырей в YouTube. Также богослужения УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать Украина и Интер. Оформить записки о здравии, которые традиционно подают верующие, можно будет также в онлайне на сайте Киево-Печерской лавры в разделе "Паломникам".

УПЦ надеется, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения. Что же касается традиционного освящения пасок, то священнослужители УПЦ будут делать это так же, без контакта с верующими. "Священники в деревнях могут проходить по улицам, и верующие, кто желает освятить свои корзинки, могут выставлять пасхальные продукты у своих домов, и священник может их окропить. Примерно такой формат возможен и в городах", - сообщил митрополит Климент. Сам процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм из-за каранатина.

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ПЦУ

Онлайн-богослужения на Пасху перейдет и Православная церковь Украины. Согласно решению Синода, во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления), но не более 10 человек. При этом, священнослужители и певчие во время службы не обязаны использовать маски.

На время Пасхальных праздников освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено. При этом в небольших населенных пунктах освящение пасхальных корзин возможно у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением дистанции. Пасхальное богослужение ПЦУ в будет транслироваться ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 телеканалами 1+1 и UA: Первый. Также трансляции будут доступны на странице ПЦУ и Епифания в Facebook и Youtube-канале ПЦУ. Кстати, стоит отметить, что посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня.

Владимирский собор, находящийся под ведением патриарха Филарета, который настаивает, что УПЦ КП не ликвидирована и является отдельной церковью, пасхальную службу проведет в храме и никто будет выгонять прихожан, если таких соберется более 10 человек. Пасхальная служба в соборе начнется с 23:30 18 апреля, а также будет еще одна служба в 09:00 утра 19 апреля в сам праздник Пасхи. Освящение пасок пройдет на улице возле Владимирского собора и начнется с субботы 18 апреля. Целый день будет дежурный священник, к которому можно будет подойти по одному. Что касается онлайн-трансляции, то она будет осуществляться на собственных ресурсах УПЦ КП, поскольку никто из телеканалов не выразил в этом заинтересованность.

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УГКЦ

Накануне празднования Пасхи глава УГКЦ Блаженнейший Святослав разослал всем епископам письмо с рекомендациями, как совершать церковные обряды в период карантина и пандемии коронавируса. Глава УГКЦ порекомендовал не делать никаких шествий ни в храмах, ни за его пределами. Службы в храмах пройдут, но без участия верующих.

При этом в УГКЦ подчеркивают, что не могут запретить гражданам посещать церковь. Однако, основной посыл – молитва онлайн. "Но мы не можем запретить посещать храмы людям. Но просим молиться онлайн", - отметил Українським Новинам руководитель департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив. Вместе с этим, в связи с карантином, УГКЦ освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху, а также призывала не приносить пасхальные корзины на освящение.

При этом, УГКЦ дала возможность совершить исповедь и причастие в течение месяца после окончания карантина. Праздничное богослужение УГКЦ начнется 19 апреля с 7:30 до 11:00 и будет транслироваться на ICTV и UA: Первый. Освятить пасхальные корзины можно будет в течение 18 апреля возле храма или же во время службы перед телевизором. В УГКЦ говорят, что в этом ничего странного и зазорного нет.

Во время онлайн-трансляции пасхального богослужения, нужно взять святую воду и самому освятить паску, при этом слушая священную службу. "Взять святую вод и окропить паску и она является благословенной не хуже, чем, когда святить в храме", - подчеркнули в УГКЦ. В регионах священнослужители смогут освятить пасхальные корзины возле домовладений. В целом, Церковь готова выполнять распоряжения правительства и санитарных служб относительно требований во время карантина.

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"Пасхальная" полиция

Министерство внутренних дел уже определило формат проведения богослужений на Пасху. “В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя”, - говорит МВД.

Верующие смогут посетить службу с ограничениями. Не возбраняется посещать храмы, но одновременно в нем не должно быть больше двух человек в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

Полиция уверяет, что освятить пасхальные корзины можно будет посредством несколько возможностей. В городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом, как уверяют в МВД, удастся минимизировать количество контактов между людьми.

В случае большого скопления людей полицейские должны проводить беседы с верующими и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.

Как сообщали Українськi Новини, полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.