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18 апреля 2020, суббота, 22:59 76
Общество 2020-04-18T23:00:05+03:00
Українські Новини
Мэр города в Тернопольской области заявил, что выздоровел после коронавируса

Мэр города в Тернопольской области заявил, что выздоровел после коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Тернопольской области
Андрей Старух. Фото: Андрей Старух/Фейсбук
Андрей Старух. Фото: Андрей Старух/Фейсбук

В Тернопольской области мэр города Монастыриска Андрей Старух, который заболел коронавирусом, заявил, что оправился от него. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Старух написал, что повторный тест на коронавирус подтвердил отрицательный результат.

"Позвонили врачи сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров", - отметил Старух.

Он также поблагодарил медицинских работников, которые "все это время, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет Сovid-19, находили возможность оказать помощь каждому больному". 

"Хотя в самоизоляции тысячи семей, мы не одни. Берегите себя и своих близких", - резюмировал мэр Монастыриска.

Также ранее Старух заявлял, что после выявления у него коронавируса он не ощущал никаких симптомов.

Как сообщали Українські Новини, священник из Залещиков, у которого первым в Тернопольской области был подтвержден коронавирус, скончался.

Ранее в Тернопольской области заблокировали 6 населенных пунктов.

Также на Закарпатье за сутки коронавирус выявили еще у троих пограничников.

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