Мэр города в Тернопольской области заявил, что выздоровел после коронавируса

В Тернопольской области мэр города Монастыриска Андрей Старух, который заболел коронавирусом, заявил, что оправился от него. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Старух написал, что повторный тест на коронавирус подтвердил отрицательный результат.

"Позвонили врачи сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров", - отметил Старух.

Он также поблагодарил медицинских работников, которые "все это время, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет Сovid-19, находили возможность оказать помощь каждому больному".

"Хотя в самоизоляции тысячи семей, мы не одни. Берегите себя и своих близких", - резюмировал мэр Монастыриска.

Также ранее Старух заявлял, что после выявления у него коронавируса он не ощущал никаких симптомов.

Как сообщали Українські Новини, священник из Залещиков, у которого первым в Тернопольской области был подтвержден коронавирус, скончался.

Ранее в Тернопольской области заблокировали 6 населенных пунктов.

Также на Закарпатье за сутки коронавирус выявили еще у троих пограничников.