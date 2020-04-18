В Луганской области 15 новых случаев коронавируса, - ОГА

В Луганской области количество зафиксированных случаев коронавируса, которым в Украине заразились уже больше 5 тыс. человек, увеличилось до 24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной госадминистрации.

Так, сообщается, что в области обнаружено еще 15 новых случаев инфицирования COVID-19.

"Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: четыре новых диагноза COVID-19 подтверждены в Варваровке, один – в Рубежном. Пятеро заболевших – контактные лица из Лисичанска", - говорится в сообщении.

Еще у пятерых больных обнаружили пневмонию - в Старобельске, Северодонецке и Беловодске.

Таким образом в области уже 24 случая заболевания коронавирусом, три пациента выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру.

Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Также Министерство здравоохранения планирует проводить тестирование медицинских работников на коронавирусную инфекцию 1 раз в 5 дней.