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18 апреля 2020, суббота, 19:47 188
Экономика 2020-04-18T19:47:01+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, когда медикам выплатят задолженности по зарплате

Зеленский рассказал, когда медикам выплатят задолженности по зарплате

Валерия Драгомирова
Медики, Коронавирус, Владимир Зеленский, Задолженность по зарплате
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на оплату задолженностей по заработной плате медицинским работникам со следующей недели (20-26 апреля).

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах", - сказано в нем.

Отмечается, что задолженности покроют благодаря субвенциям, заложенным в изменениях к государственному бюджету на 2020 год.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения планирует проводить тестирование медицинских работников на коронавирусную инфекцию 1 раз в 5 дней.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен. После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты дополнительной тысячи гривен.

Тем временем индексация пенсий начнется с 1 мая

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