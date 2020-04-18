Зеленский рассказал, когда медикам выплатят задолженности по зарплате

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на оплату задолженностей по заработной плате медицинским работникам со следующей недели (20-26 апреля).

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.



"Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах", - сказано в нем.



Отмечается, что задолженности покроют благодаря субвенциям, заложенным в изменениях к государственному бюджету на 2020 год.



Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования коронавирусом.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения планирует проводить тестирование медицинских работников на коронавирусную инфекцию 1 раз в 5 дней.



Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен. После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты дополнительной тысячи гривен.



Тем временем индексация пенсий начнется с 1 мая.