Зеленський розповів, коли медикам виплатять заборгованості із зарплати

Президент Володимир Зеленський розраховує на оплату заборгованостей по заробітній платі медичним працівникам з наступного тижня (20-26 квітня).

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, передають Українські Новини.



"Уже наступного тижня почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах", - сказано в ньому.



Зазначається, що заборгованості покриють завдяки субвенціям, закладеним у змінах до державного бюджету на 2020 рік.



Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту і пояснювати алгоритми, як уберегтися від інфікування коронавірусом.



Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я планує проводити тестування медичних працівників на коронавірусну інфекцію 1 раз в 5 днів.



Раніше в Мінсоцполітики розповіли, коли і кому виплатять по 1 тис. гривень. Після вступу в силу змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб почати виплати додаткової тисячі гривень.



Тим часом індексація пенсій розпочнеться з 1 травня.