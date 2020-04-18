підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Зеленський розповів, коли медикам виплатять заборгованості із зарплати
18 квітня 2020, субота, 19:49 9
Економіка 2020-04-18T20:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, коли медикам виплатять заборгованості із зарплати

Зеленський розповів, коли медикам виплатять заборгованості із зарплати

Валерия Драгомирова
Медики, Володимир Зеленський, Коронавірус, Заборгованості
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Президент Володимир Зеленський розраховує на оплату заборгованостей по заробітній платі медичним працівникам з наступного тижня (20-26 квітня).

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, передають Українські Новини.

"Уже наступного тижня почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах", - сказано в ньому.

Зазначається, що заборгованості покриють завдяки субвенціям, закладеним у змінах до державного бюджету на 2020 рік.

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту і пояснювати алгоритми, як уберегтися від інфікування коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я планує проводити тестування медичних працівників на коронавірусну інфекцію 1 раз в 5 днів.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, коли і кому виплатять по 1 тис. гривень. Після вступу в силу змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб почати виплати додаткової тисячі гривень.

Тим часом індексація пенсій розпочнеться з 1 травня.

Більше новин про: Медики Володимир Зеленський Коронавірус Заборгованості

Ситуація з брудним повітрям у Києві покращиться після Великодня, — Укргідрометцентр
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень
Новини
МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні 20:50
На Закарпатті коронавірус виявили ще у трьох прикордонників 20:25
Зеленський розповів, коли медикам виплатять заборгованості із зарплати 19:49
В УПЦ заперечують, що митрополитів Онуфрія та Антонія госпіталізували з коронавірусом 17:52
Ситуація з брудним повітрям у Києві покращиться після Великодня, — Укргідрометцентр 17:29
більше новин
Випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника і випускного. МОН дало рекомендації школам 21:23
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький 16:43
Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП) 23:53
У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко 10:59
більше новин
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
Випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника і випускного. МОН дало рекомендації школам 21:23
Київ запустив онлайн дитячий садок 14:52
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова 22:44
В армії вже майже 30 випадків коронавірусу 13:13
більше новин
За добу в Києві виявили 65 нових випадків коронавіруса: 26 у Києво-Печерській Лаврі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok