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18 апреля 2020, суббота, 14:34 22
Общество 2020-04-18T14:34:26+03:00
Українські Новини
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять

Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять

Ольга Фандорина
Зарплаты, Врачи, Зарплаты врачей, Медработники, Выплаты врачам
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay

Врач-инфекционист КНП "Консультативно-диагностический центр" Оболонского района Дмитрий Лукаш получил в апреле 1910 гривен зарплаты после всех обещаний власти поднять зарплату врачам. 

"Вот, какой мой аванс у врача инфекциониста, просто нет слов ... Что скажете Михаил Радуцкий, Iryna Sysoenko? Один инфекционист по району в течение месяца. Диспансерная группа ВИЧ инфицированных одна из крупнейших по КДЦ в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньшей чем была до этого, спасибо за внимание", - сообщил он в своем Facebook.

Также другие медработники в комментариях к записи рассказали о своих выплатах в апреле.

А ранее сообщали, что фельдшеры и водители скорой помощи тоже получат троекратное увеличение зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.

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