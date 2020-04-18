Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять

Врач-инфекционист КНП "Консультативно-диагностический центр" Оболонского района Дмитрий Лукаш получил в апреле 1910 гривен зарплаты после всех обещаний власти поднять зарплату врачам.

"Вот, какой мой аванс у врача инфекциониста, просто нет слов ... Что скажете Михаил Радуцкий, Iryna Sysoenko? Один инфекционист по району в течение месяца. Диспансерная группа ВИЧ инфицированных одна из крупнейших по КДЦ в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньшей чем была до этого, спасибо за внимание", - сообщил он в своем Facebook.

Также другие медработники в комментариях к записи рассказали о своих выплатах в апреле.

А ранее сообщали, что фельдшеры и водители скорой помощи тоже получат троекратное увеличение зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.