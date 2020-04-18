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18 квітня 2020, субота, 12:01 32
Президент 2020-04-18T16:00:03+03:00
Українські Новини
Президент Володимир Зеленський привітав Україну з наступаючою Пасхою

Президент Володимир Зеленський привітав Україну з наступаючою Пасхою

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Привітання Президента, Великдень, Великдень-2020

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з наступаючою Пасхою. Привітання глави держави опубліковане на його сторінці у Facebook.

Під час привітання президент також вкотре закликав українців залишитися на Великдень будинку.

"Перш за все, Великдень – це перемога життя над смертю. Це – свято радості. Давайте в сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємося до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів або доставки готових кошиків через Інтернет.

Зеленський зазначив, що в цьому році кожна українка має час, щоб не замовляти або купувати паску, а спекти домашній.

"У цьому році кожна господиня може приготувати домашню великдень. Смачну, тому що вона буде зроблена своїми руками. Кожен господар може зробити м'ясні смаколики. І разом зі своїми дітьми ми всі будете малювати писанки і крашанки, замазывая при цьому і одяг, і руки, і обличчя. Це свого роду загальнодержавний сімейний тімбілдінг. Пам'ятаєте, як в дитинстві батьки не пускали нас на вулицю? А сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків. І це не помста. Це – турбота".

За словами президента, українці, які виконають карантину і не будуть йти в храм на Великдень, а приєднаються до служб онлайн, зроблять усвідомлений крок заради майбутнього.

Так, ми залишаємося вдома. І нехай після вихідних і після карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі. Щоб в Україні все було добре. І щоб ми всі були живі і здорові. Нехай у цьому нам Бог допомагає. А ми – допоможемо Богу. Залишаємося вдома", - підкреслив він.

Також Українські Новини розповіли, про Великдень в умовах карантину: що заборонено і як потрапити на богослужіння.

Раніше Українські Новини розповідали про те, яке значення надається продуктам у великодньому кошику.

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