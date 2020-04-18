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  • Пасха-2020: нежная паска-краффин на сливочном масле с миндалем от Руслана Сеничкина
18 апреля 2020, суббота, 09:04 204
Жизнь 2020-04-18T09:05:08+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: нежная паска-краффин на сливочном масле с миндалем от Руслана Сеничкина

Пасха-2020: нежная паска-краффин на сливочном масле с миндалем от Руслана Сеничкина

Ольга Фандорина
Паска, Быстрый рецепт паски, паска краффин, краффин, Руслан Сеничкин

Пасха-2020 наступает уже сегодня, и если Вы до сих пор не определились, какую же паску испечь на праздник - то Руслан Сеничкин уже представил нежнейшую паску-краффин на сливочном масле. Что это такое и как приготовить это своими руками рассказал ведущий программы "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин.

Вам понадобятся следующие продукты: яйцо (1 шт.), желтки (2 шт.), мука (350 г), сахар (3 ст. л.), клюква (100 г), изюм (100 г), куркума (0.5 ч. л.), миндаль (150 г), сливочное масло (130 г), апельсиновый сок (30 мл), молоко (80 мл), дрожжи (6 г).

Шаг 1: Сначала готовим опару. В отдельной посуде смешиваем теплое молоко, 1 ч. л. сахара и дрожжи. Тщательно перемешиваем, чтобы все хорошо растворилось. И отставляем на 25 минут в теплом месте.

Шаг 2: Берем отдельную посуду разбиваем одно яйцо и два желтка, добавляем 2.5 ст. л. сахара. Хорошо взбиваем. Помните, чтобы яйца хорошо сбивались их надо заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

Шаг 3: Просеиваем муку трижды, чтобы максимально насытить кислородом. В муку добавляем опару, взбитые яйца, растопленное сливочное масло и апельсиновый сок. Перемешиваем руками.

Шаг 4: Тесто хорошо вымешиваем. Сначала все будет приставать к рукам, но уже через 10 минут вы заметите как тесто превратится в эластичное и супер мягкое. Перекладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 1 час.

Шаг 5: Раскатываем тесто как на штрудель, чтобы оно было тоненьким. Смазываем его растопленным сливочным маслом. Посыпаем сухофруктами, затем орехами, ванильным сахаром и добавляем немного куркумы. Заворачиваем в рулет, а потом разрезаем его пополам, но не дорезаем до конца. Скручиваем в виде улитки. Перекладываем в формочку на 20 минут, чтобы тесто постояло и поднялось.

Шаг 6: Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 15 минут, затем уменьшаем температуру до 180 градусов и еще ждем 25 минут.

Ранее Українські Новини писали о том, что означают пасхальные яйца и для чего христиане святят их на Пасху, а также о том, что символизирует паска и какое значение ей придается.

Кроме того, мы рассказывали, как приготовить паску на лимонной цедре и творожную паску с куркумой. А украсить их можно шоколадной глазурью или масляной помадкой.

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