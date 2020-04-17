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17 апреля 2020, пятница, 22:20 1003
Общество 2020-04-17T22:21:39+03:00
Українські Новини
Украинцам стоит ждать общественный транспорт не раньше июня, — Криклий

Украинцам стоит ждать общественный транспорт не раньше июня, — Криклий

Кира Молчанова
Общественный транспорт, министр инфраструктуры Украины, Владислав Криклий, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Общественный транспорт в Украине заработает в июне или июле, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. Такой прогноз сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью 24 каналу.

По его словам, общественный транспорт заработает после того, как страна начнет выход из карантина. Но это случится не раньше лета. А пик заболеваемости коронавирусом будет в мае.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", — добавил министр.

Министр считает, что даже когда транспорт запустят, в нем все равно придется соблюдать масочный режим. Но случиться это, скорее всего, только в июне-июле.

Как сообщали Українські Новини, министр инфраструктуры уже делал такой прогноз, подчеркивая, что сроки выхода из карантина зависят от того, как его соблюдают.

Также Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Больше новостей о: Общественный транспорт министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий коронавирус в Украине карантин в Украине

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