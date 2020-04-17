Украинцам стоит ждать общественный транспорт не раньше июня, — Криклий

Общественный транспорт в Украине заработает в июне или июле, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. Такой прогноз сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью 24 каналу.

По его словам, общественный транспорт заработает после того, как страна начнет выход из карантина. Но это случится не раньше лета. А пик заболеваемости коронавирусом будет в мае.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", — добавил министр.

Министр считает, что даже когда транспорт запустят, в нем все равно придется соблюдать масочный режим. Но случиться это, скорее всего, только в июне-июле.

https://www.youtube.com/watch?v=AZtwNQMkKgs" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, министр инфраструктуры уже делал такой прогноз, подчеркивая, что сроки выхода из карантина зависят от того, как его соблюдают.

Также Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.