Українцям варто чекати громадський транспорт не раніше червня, — Криклій

Громадський транспорт в Україні запрацює у червні або липні, коли епідемія коронавірусу піде на спад. Такий прогноз зробив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, громадський транспорт запрацює після того, як країна почне вихід з карантину. Але це станеться не раніше літа. А пік захворюваності коронавірусом буде в травні.

"Коли хвиля піде на зниження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. У той же час ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть", — додав міністр.

Міністр вважає, що навіть коли транспорт запустять, в ньому все одно доведеться дотримуватися маскового режиу. Але станеться це, швидше за все, тільки в червні-липні.

Як повідомляли Українські Новини, міністр інфраструктури вже робив такий прогноз, підкреслюючи, що терміни виходу з карантину залежать від того, як його дотримуються.

Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.