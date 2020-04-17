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17 апреля 2020, пятница, 05:30 140
Экономика 2020-04-17T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Курс НБУ на длинные пасхальные выходные

Гривна укрепилась. Курс НБУ на длинные пасхальные выходные

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, Пасха-2020
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-20 апреля, на 1,97 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 апреля, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0055
1 доллар США 27,2022
1 швейцарский франк 28,1830
10 иен 2,5316
10 российских рублей 3,6761

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также НБУ констатирует уменьшение объема наличных в денежном обороте.

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