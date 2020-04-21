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21 квітня 2020, вівторок, 05:30 4
Економіка 2020-04-21T06:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня рвонула вгору. Курс валют від НБУ після довгих вихідних

Гривня рвонула вгору. Курс валют від НБУ після довгих вихідних

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

У той час, офіційний курс гривні на довгі пасхальні вихідні зріс на 1,97% до 27,2022 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8359
1 долар США 27,0774
1 швейцарський франк 27,9899
10 ієн 2,5188
10 російських рублів 3,6583
1 євро 29,4277

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 14 коп. у п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 27,08 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

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