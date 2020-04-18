Гривня різко зміцнилася. Курс НБУ перед довгими великодніми вихідними

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-20 квітня, на 1,97% до 27,2022 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8359 1 долар США 27,0774 1 швейцарський франк 27,9899 10 ієн 2,5188 10 російських рублів 3,6583 1 євро 29,4277

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.