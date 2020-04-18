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18 квітня 2020, субота, 05:30 3
Економіка 2020-04-18T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривня різко зміцнилася. Курс НБУ перед довгими великодніми вихідними

Гривня різко зміцнилася. Курс НБУ перед довгими великодніми вихідними

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-20 квітня, на 1,97% до 27,2022 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8359
1 долар США 27,0774
1 швейцарський франк 27,9899
10 ієн 2,5188
10 російських рублів 3,6583
1 євро 29,4277

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

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