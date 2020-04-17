МИД и Мининфраструктуры не могут определить, из-за кого украинцев не эвакуировали из Ирака

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры не могут пояснить, кто из них или других органов власти ответственен за разрешение на эвакуацию из-за границы украинцев, в том числе тех, которым не удалось вернуться из Ирака отправленным в пятницу в Киев самолетом.

Об этом свидетельствуют ответы пресс-служб министерств на запрос Українських Новин.

Накануне украинцы в Ираке записали видеообращение к властям с просьбой помочь им в возвращении домой.

По их словам, несмотря на просьбы консула и согласие иракской стороны, Украина не дала разрешение на их возвращение самолетом "Иракских авиалиний", который 17 апреля отправился пустым в Киев для эвакуации своих граждан.

Агентство попросило МИД прокомментировать ситуацию.

"Посольству Украины в Республике Ирак известно о ситуации с нашими соотечественниками. Консулы оказывают всю консульско-правовую помощь в пределах своих полномочий, определенных действующим законодательством Украины и Венской конвенции о консульских отношениях. Обращаем внимание, что другие вопросы, затронутые в Вашем запросе, относятся к сфере компетенции других центральных органов исполнительной власти", – ответила пресс-служба МИД.

В частности, она порекомендовала обратиться к Мининфраструктуры по вопросу получения разрешений.

Также МИД напомнил, что по возвращению в Украину из-за границы граждане обязаны пройти 14-дневную обсервацию в специализированных учреждениях, которые должны определяться Киевской городской или областными государственными администрациями (ОГА).

"В компетенции Министерства инфраструктуры не находится вопрос предоставления согласия на возвращение граждан Украины из любых стран. Министерство осуществляет исключительно согласование предоставления слота на рейс. Вопрос пребывания или отсутствия граждан – вне компетенции министерства", – в свою очередь заявила пресс-служба Мининфраструктуры.

По ее словам, определение алгоритма действий предусматривает получение письменного согласия граждан на обсервацию, за что отвечает МИД, и определение места такой обсервации, за что отвечают ОГА и Министерство развития общин и территорий.

Таким образом, ни одно, ни второе министерство не смогло пояснить причины отказа в эвакуации из Ирака граждан Украины и их дальнейших перспектив возвращения домой.

Как сообщали Українськi Новини, власти не могут пояснить как на практике выполняется решение об обязательной обсервации после возвращения из-за границы.

В связи с карантином из-за коронавируса Украина закрыла границу для любых пассажирских сообщений. Пересечь границу можно на автомобиле либо пешком. А с конца марта Украина обязала всех пребывающих из-за границы проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

Власть признала, что в Украине недостаточно мест для обсервации, поэтому тех, кто не успел вернуться до 28 марта, решили эвакуировать постепенно с учетом готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.