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17 квітня 2020, пʼятниця, 18:06 17
Суспільство 2020-04-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
У Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу. Настоятель не йде на контакт з медиками

У Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу. Настоятель не йде на контакт з медиками

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Почаївська лавра, Коронавірус в Почаївській лаврі
Почаївська лавра. Фото: seraphim.com.ua
Почаївська лавра. Фото: seraphim.com.ua

У той час, як у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу, у Почаївській лаврі в Тернопільській області підозрюють масштабний спалах Covid-19, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

Про це розповіла головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Санлікар розповіла, що настоятель Почаївської лаври відмовляється від контактів з медиками, які намагаються з'ясувати, чи є в лаврі спалах коронавірусe.

"У нас вчора виникла ситуація у Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, так як священик, який бере участь у хорі Почаївської лаври, є священнослужителем на території Збаразького району, а його дружина працює бухгалтером в Шумський лікарні. Відповідно, контакти пішли як серед співробітників бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Вчора був 21 позитивний результат, а всього за Шумську 26 позитивних", - сказала вона.

За словами Чайчук, з цим священиком і хором в Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. А помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

"Мер Почаєва теж не приймає великого участі, каже, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священиків, двох хористів, а решта - контакт дуже великий. Ці священики, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. Тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах", - сказала Чайчук.

Як повідомляли Українські Новини, Іонінський монастир закривають на карантин через коронавірус.

Раніше Києво-Печерську лавру також закрили на карантин.

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