У Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу. Настоятель не йде на контакт з медиками

У той час, як у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу, у Почаївській лаврі в Тернопільській області підозрюють масштабний спалах Covid-19, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

Про це розповіла головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Санлікар розповіла, що настоятель Почаївської лаври відмовляється від контактів з медиками, які намагаються з'ясувати, чи є в лаврі спалах коронавірусe.



"У нас вчора виникла ситуація у Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, так як священик, який бере участь у хорі Почаївської лаври, є священнослужителем на території Збаразького району, а його дружина працює бухгалтером в Шумський лікарні. Відповідно, контакти пішли як серед співробітників бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Вчора був 21 позитивний результат, а всього за Шумську 26 позитивних", - сказала вона.



За словами Чайчук, з цим священиком і хором в Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. А помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.



"Мер Почаєва теж не приймає великого участі, каже, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священиків, двох хористів, а решта - контакт дуже великий. Ці священики, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. Тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах", - сказала Чайчук.



Як повідомляли Українські Новини, Іонінський монастир закривають на карантин через коронавірус.



Раніше Києво-Печерську лавру також закрили на карантин.