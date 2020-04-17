Гривня зміцнилася перед великодніми вихідними. Курс нацвалюти на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 14 коп. у п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 27,08 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,08-27,12 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,06-27,10 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,06-27,09 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,06% з 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.