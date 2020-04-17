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17 квітня 2020, пʼятниця, 17:16 18
Економіка 2020-04-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася перед великодніми вихідними. Курс нацвалюти на міжбанку

Гривня зміцнилася перед великодніми вихідними. Курс нацвалюти на міжбанку

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Гривня, курс гривні на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 14 коп. у п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 27,08 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,08-27,12 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,06-27,10 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,06-27,09 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,06% з 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

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