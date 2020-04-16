Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 14 коп. до 27,13 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,28-27,32 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,18-27,21 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,11-27,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,28% с 23,74 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17-20 апреля, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH/USD.