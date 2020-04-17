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17 апреля 2020, пятница, 17:07 60
Судебная власть 2020-04-17T17:21:26+03:00
Українські Новини
Суд обязал Венедиктову передать дело Стерненко обратно в полицию, – Портнов

Суд обязал Венедиктову передать дело Стерненко обратно в полицию, – Портнов

Петр Стуженко
Андрей Портнов, Сергей Стерненко, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Юрист Андрей Портнов сообщил, что суд своим решением обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову отменить незаконное постановление бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки и передать дело о совершении умышленного убийства праворадикалом Сергеем Стерненко из Службы безопасности Украины в Национальную полицию.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что только что суд удовлетворил жалобу наших адвокатов и обязал генерального прокурора Венедиктову рассмотреть наши ходатайства, отменить незаконное постановление бывшего генерального прокурора и передать дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова уроженцем Одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р. из СБУ в Национальную полицию.


Напомню, ранее Национальная полиция пришла к выводу, что фигурант совершил умышленное убийство и ходатайствовала о взятии его под стражу. Генеральный прокурор Венедиктова - Ваш ход", - написал Портнов.

Напомним, 16 апреля генпрокурор Венедиктова заявила, что решение по делу Стерненко в любом случае приведет к массовым протестам.

7 апреля Венедиктова заявляла, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае. Вопрос лишь в статье Уголовного кодекса Украины и квалификации преступления: было ли это убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Ранее комиссионная экспертиза в очередной раз признала факт умышленного убийства человека, совершенного в Одессе Сергеем Стерненко.

4 октября 2019 года Рябошапка заявил, что подозрение в совершении преступления Стерненко передано в СБУ.

Отметим, что впервые дело Стерненко Генпрокуратура передала в СБУ еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом Президенте Владимире Зеленском - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.

Как сообщали Українські Новини, Портнов заявил, что праворадикал Стерненко, подозреваемый в убийстве Ивана Кузнецова в Одессе, будет арестован и осужден, если государство не будет вмешиваться в этот процесс.

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