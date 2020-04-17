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17 апреля 2020, пятница, 14:59 329
Экономика 2020-04-17T15:01:40+03:00
Українські Новини
ДТЭК подтвердил информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию

ДТЭК подтвердил информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Венгрия, ДТЭК, Ринат Ахметов, Экспорт электроэнергии
ДТЭК Энерго Фото: ДТЭК
ДТЭК Энерго Фото: ДТЭК

Энергохолдинг ДТЭК связывает прекращение экспорта электроэнергии Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область) со снижением спроса и цен на электроэнергию в Европе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы ДТЭК.

"С 12 апреля Бурштынская ТЭС вынужденно прекратила поставки электроэнергии на экспорт из-за значительного снижения потребления в ЕС связанного с пандемией и карантином. Переизбыток электроэнергии в ЕС также спровоцировал и значительное падение цен, что несопоставимо с режимами экономической и технологической безопасности работы ТЭС", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что в Венгрии цена на электроэнергию за неделю снизилась почти в 2 раза до 10-25 евро/МВт, и такой уровень цен не покрывает затраты на закупку и транспортировку угля на Бурштынскую ТЭС.

"Работа Бурштынской ТЭС с минимальными объемами производства при текущих ценах рынка электроэнергии Украины в острове (140-150 коп/кВт) является убыточной и направлена исключительно на обеспечение стабильной работы энергосистемы Украины", - отметили в ДТЭК.

Также в компании подчеркнули, что ДТЭК не прогнозирует быстрого восстановления спроса на электроэнергию и нацелена на сохранение Бурштынской ТЭС в условиях работы на рынке Украины.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК остановил добычу на крупнейшей угольной компании и вывел 18 тыс. работников в простой.

ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе.

Также ДТЭК отключил шахту за долг в 114 млн гривен, хотя сам должен госструктурам 1,6 млрд гривен.

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