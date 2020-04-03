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  • ДТЭК отключил шахту за долг в 114 млн грн, хотя сам должен госструктурам 1,6 млрд грн, - Герус
03 апреля 2020, пятница, 21:09 1561
Экономика 2020-04-03T21:10:08+03:00
Українські Новини
ДТЭК отключил шахту за долг в 114 млн грн, хотя сам должен госструктурам 1,6 млрд грн, - Герус

ДТЭК отключил шахту за долг в 114 млн грн, хотя сам должен госструктурам 1,6 млрд грн, - Герус

Ярина Вацяк
Шахта, ДТЭК, Ринат Ахметов, Андрей Герус
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключила электроэнергию для государственной шахты "Южнодонбасская №1" за прирост долга 4 млн грн в марте в то время, как ДТЭК получил операционную прибыль EBITDA более 15 миллиардов гривен.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"ДТЭК открыл шахту за долг 114 млн грн. Вместе с тем сам ДТЭК задолжал государственному Укрэнерго 600 млн грн, а за газ государственным Нафтогазу и "Оператору ГТС" около 1 млрд грн, хотя их никто не отключал. Совесть хоть совсем немного нужно иметь. По состоянию на сегодняшнее утро, шахту "Южно-Донбасская 1" уже заливала вода, которая поднялась на 1 метр", - сообщил Герус.

Скриншот поста Андрея ГерусаСкриншот поста Андрея Геруса

Отметим, ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК Ахметова пытается избежать уплаты тарифа при экспорте электроэнергии через суд.

29 марта "ДТЭК Энерго" возобновил работу в штатном режиме и начал реструктуризацию займов.

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