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13 апреля 2020, понедельник, 16:29 980
Экономика 2020-04-13T16:29:23+03:00
Українські Новини
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе

ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе

Татьяна Зотова
Электроэнергия, ДТЭК, Ринат Ахметов, Экспорт электроэнергии
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua

Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию. При этом цена электроэнергии в Украине в 4-5 раз выше, чем в этих странах.

Об остановке экспорта электроэнергии из Бурштынского энергоострова (БуОС) свидетельствуют данные Оператора систем передачи НЭК "Укрэенерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, сообщило интернет-издание "БизнесЦензор".

По состоянию на 13 апреля работают 3 из 9 блоков Бурштынской ТЭС, что хватает лишь на покрытие потребления в БуОс.

ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 01

Бурштынская ТЭС – производит 90% электроэнергии в БуОс. При этом, экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОс, который синхронизирован с европейской энергосистемой.

Согласно данным государственного предприятия "Оператор рынка", цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОс.

Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОс.

ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 02

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за отсутствия экспорта диспетчер "Укрэнерго" был вынужден остановить импорт электроэнергии из Европы в БуОс для обеспечения безопасности энергосистемы.

8 апреля Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) приняла решение об остановке импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 10 апреля.

Как сообщал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook, прекращение импорта электроэнергии в Украину приведет к отсутствию конкуренции, росту цен на РСВ и увеличению тарифов для промышленных потребителей.

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