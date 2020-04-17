Сьогодні поліція допитає Поворозника

Національна поліція в п'ятницю допитає першого заступника голови Київської держадміністрації Миколи Поворозника, який заперечує вимагання хабара.

Про це йдеться в копії порядку виклику на допит Поворозника, передають Українські Новини.

Допит відбудеться у Головному слідчому управлінні Нацполіції в 14:00.

Поворозник викликаний на допит у якості свідка в рамках розслідування справ про хабарництво.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ і поліція вилучили низку документів при обшуку першого заступника Кличка.

Тим часом перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.