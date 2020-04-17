підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
17 квітня 2020, пʼятниця, 12:09 5
Силові структури 2020-04-17T12:18:20+03:00
Українські Новини
Сьогодні поліція допитає Поворозника

Сьогодні поліція допитає Поворозника

Анна Рудык
КМДА, Микола Поворозник, вимагання хабара, Допит
Микола Поворозник. Фото: КМДА
Микола Поворозник. Фото: КМДА

Національна поліція в п'ятницю допитає першого заступника голови Київської держадміністрації Миколи Поворозника, який заперечує вимагання хабара.

Про це йдеться в копії порядку виклику на допит Поворозника, передають Українські Новини.

Допит відбудеться у Головному слідчому управлінні Нацполіції в 14:00.

Поворозник викликаний на допит у якості свідка в рамках розслідування справ про хабарництво.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ і поліція вилучили низку документів при обшуку першого заступника Кличка.

Тим часом перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.

Більше новин про: КМДА Микола Поворозник вимагання хабара Допит

Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС
В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених
Новини
За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, - Кличко 13:06
В АТБ мають намір продовжувати відкривати нові магазини в 2020 незважаючи на карантин 12:51
Екологи пояснили, чому в Києві виникла пилова буря 12:48
З завтрашнього дня в Києві обмежать відвідування кладовищ 12:38
Іонинський монастир закривають на карантин 12:30
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова 22:44
більше новин
У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok